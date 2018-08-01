Кудрин заявил, что цифровизация в РФ требует подготовки нескольких миллионов новых специалистов

СЕГОДНЯ 15:22 2018-08-01T15:22:23+03:00

Руководитель Счетной палаты выступил на первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в среду, 1 августа, на первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, заявил, что масштабы цифровизации в России требуют подготовки нескольких миллионов новых специалистов.

Как подчеркнул экс-министр финансов, главная задача цифровизации сегодня - это «изменение сознания» людей. «Поэтому тренинги, обучение новых специалистов - нам не хватает, может, несколько миллионов, - с этого надо начинать. Масштаб цифровизации, которая заявлена в нашей стране, уже требует массы специалистов такого рода», - цитирует Кудрина ТАСС.

Также руководитель Счетной палаты отметил, что законодательное регулирование будет выступать ключевым фактором развития цифровой экономики.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в конце 2016 года президент РФ Владимир Путин говорил о том, что при переходе к цифровой экономике важно уловить основные тренды научно-технологического прогресса.

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