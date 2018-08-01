2018-08-01T15:22:23+03:00
Экономика

Кудрин заявил, что цифровизация в РФ требует подготовки нескольких миллионов новых специалистов

Руководитель Счетной палаты выступил на первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Глава Счетной палаты Алексей КудринГлава Счетной палаты Алексей КудринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в среду, 1 августа, на первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, заявил, что масштабы цифровизации в России требуют подготовки нескольких миллионов новых специалистов.

Как подчеркнул экс-министр финансов, главная задача цифровизации сегодня - это «изменение сознания» людей. «Поэтому тренинги, обучение новых специалистов - нам не хватает, может, несколько миллионов, - с этого надо начинать. Масштаб цифровизации, которая заявлена в нашей стране, уже требует массы специалистов такого рода», - цитирует Кудрина ТАСС.

Также руководитель Счетной палаты отметил, что законодательное регулирование будет выступать ключевым фактором развития цифровой экономики.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в конце 2016 года президент РФ Владимир Путин говорил о том, что при переходе к цифровой экономике важно уловить основные тренды научно-технологического прогресса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плюс цифровизация всей страны

Последние полгода с уст российских государственных деятелей не сходит словосочетание «цифровая экономика» (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде поддержат закон о гарантиях журналистам в горячих точках
К Земле скоро могут приблизиться метеориты, представляющие опасность
Дипломаты выясняют подробности задержания четырех россиян в Казахстане
В Таджикистане осудили членов группировки, планировавших теракт рядом с российской базой
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Россиянам разрешат выплачивать налоги за других людей
Встреча Лаврова и Помпео в Сингапуре не состоится
«Консолидированные претензии»: Порошенко намерен потребовать у России компенсацию за Донбасс
Роскачество назвали арбузы в супермаркетах неспелыми
Маргвелашвили подтвердил, что выборы президента Грузии назначены на 28 октября
В Минтрансе назвали нецелесообразным строительство дороги Джубга-Сочи
Россия и Япония планируют провести заседание межправкомиссии до конца года
Захарова рекомендовала заранее сообщать в МИД об отправке журналистов в опасные регионы
Десятилетний "супермен" побил рекорд Майкла Фелпса в стометровке баттерфляем
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Старшеклассников и колледжан ожидают изменения в учебном процессе и экзаменах
Бывшая помощница британского министра по Brexit предлагала эскорт-услуги
Еще 10 муниципалитетов присоединятся к проекту «Летний кинотеатр» в августе
Власти Китая пообещали ответить США на возможные новые торговые ограничения
В 2019 году введут уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии
Экологический сбор заменят налогом
С 1 августа в России у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Китайская Huawei обошла Apple по объему продаж смартфонов в мире
Полиция продолжает искать убийцу ученого из Калифорнии, застреленного в палатке с двумя детьми
Суд оштрафовал Тимати на 20 тысяч рублей за шоу на крыше внедорожника в центре Москвы