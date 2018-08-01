2018-08-01T15:35:41+03:00
В мире

В Таджикистане осудили членов группировки, планировавших теракт рядом с российской базой

Главарей террористической организации приговорили к 26 годам лишения свободы, остальные получили по семь лет
Екатерина БОЛГОВА
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В Таджикистане осудили террористов, намеревавшихся совершить серию терактовВ Таджикистане осудили террористов, намеревавшихся совершить серию терактовФото: Александр БОЙКО
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В Таджикистане осудили членов террористической организации "Партия исламского возрождения Таджикистана" (ПИВТ), которые готовили теракты в стране, в том числе рядом с 201-й российской военной базой. Главарей группировки суд приговорил к 26 годам лишения свободы, остальные получили по семь лет.

"Главари группировки, житель района Рудаки Фахриддин Гулов и житель района Кушониен Махмуджон Азамов приговорены к 26 годам лишения свободы, другие члены получили по семь лет.", - сообщает агентство TajikTA в среду, 1 августа.

Отмечается, что осужденные планировали теракты во время праздника Навруз в столице республики Душанбе и рядом с 201-й российской военной базой в районе Гипрозем.

По данным агентства, террористы проходили специальную идеологическую и диверсионную подготовку в Афганистане. Позже они были переброшены в Таджикистан, где создали ячейку ПИВТ.

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