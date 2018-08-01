2018-08-01T15:50:37+03:00
Общество

Дипломаты выясняют подробности задержания четырех россиян в Казахстане

Ранее появилась информация о том, что казахстанские пограничники арестовали наших соотечественников в акватории Каспийского моря
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее пограничная служба Казахстана задержала на Каспии четверых граждан РФ, плывших на моторной лодкеРанее пограничная служба Казахстана задержала на Каспии четверых граждан РФ, плывших на моторной лодкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 1 августа, в посольстве РФ в Казахстане прокомментировали информацию о задержании четырех россиян в казахстанской части акватории Каспийского моря. В частности, там заявили, что в настоящее время дипломаты пытаются выяснить все подробности случившегося.

«Генеральное консульство России в Уральске занимается этим вопросом. Пока выясняем все подробности», - заявили в диппредставительстве нашей страны «Интерфаксу».

Стоит отметить, что ранее стало известно о том, что в ночь на 1 августа пограничная служба Казахстана задержала на Каспии четверых граждан РФ, плывших на лодке с двумя моторами. Причем сначала мужчины попытались скрыться, однако после того как пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух, они бросили якорь и сдались. При этом в соседнем государстве заявили, что в лодки нарушителей нашли запас еды и воды, а также газовую плитку и запчасти.

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