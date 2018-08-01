В Совфеде поддержат закон о гарантиях журналистам в горячих точках

СЕГОДНЯ 15:56 2018-08-01T15:57:08+03:00

Комитет Совфеда по соцполитике поддержит закон о гарантиях журналистам в горячих точках Фото: REUTERS

Об этом сообщил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что комитет поддержит законопроект о социальных гарантиях для журналистов, ведущих свою деятельность в горячих точках.

"(Комитет) однозначно готов (поддержать), с точки зрения защиты интересов людей наших и их семей в случае вот таких трагедий. Это не вызывает даже вопросов", - сказал Рязанский.

Он отметил, что имеет в виду гибель российских журналистов в ЦАР.

Руководитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин ранее заявил, что такой законопроект может быть принят в осеннюю парламентскую сессию, передает ТАСС.

Накануне стало известно о гибели в Центральноафриканской республике трех россиян: журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По данным МИД РФ, погибшие въехали на территорию ЦАР как туристы.