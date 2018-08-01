2018-08-01T16:15:23+03:00
Общество

Суд арестовал экс-финансиста группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых

А бежавшим за границу фигурантам ужесточили обвинение
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин (слева) и Магомед (справа) Магомедовы. Фото: Михаил Почуев/ТАСССовладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин (слева) и Магомед (справа) Магомедовы. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Изменить размер текста:

В среду, 1 августа, в Тверском суде Москвы решается вопрос о продлении ареста Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в создании преступной организации, хищениях и растратах.

При этом, как стало известно, в рамках уголовного дела братьев Магомедовых суд арестовал бывшего финансиста группы компаний «Сумма» Кабанова, передает ТАСС. А еще двум фигурантам - Эльдару Нагаплову и Вячеславу Кочетову, которые бежали за границу, - ужесточили обвинение, переквалифицировав его на более тяжкую статью 210 УК РФ («организация преступного сообщества или участие в нем»).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед подозреваются в крупных хищениях, растрате бюджетных средств и организации преступного сообщества. Все счета предполагаемых преступников ранее уже были арестованы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Художник изобразил Трампа переправляющимся через «вашингтонское болото»
Похороны актрисы Натальи Кузнецовой прошли в Москве
Google создает для китайского рынка версию поисковика с жесткой цензурой
Украинский боксер Усик отказался от звания Героя Украины
Россияне стали реже пить пиво
Дипломатам РФ удалось добиться четкого понимания сроков возвращения беженцев в Сирию
Трамп призвал главу Минюста прекратить расследование «российского дела» из-за конфликта интересов
Почти половина россиян не видит смысла в получении высшего образования ради карьеры
Глава «Нафтогаза» рассказал, как остановить «Северный поток-2»
Гибель журналистов в ЦАР: Захарова прокомментировала цель поездки корреспондентов в Африку
В Совфеде поддержат закон о гарантиях журналистам в горячих точках
К Земле скоро могут приблизиться метеориты, представляющие опасность
Дипломаты выясняют подробности задержания четырех россиян в Казахстане
В Таджикистане осудили членов группировки, планировавших теракт рядом с российской базой
Кудрин заявил, что цифровизация в РФ требует подготовки нескольких миллионов новых специалистов
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»