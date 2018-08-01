Суд арестовал экс-финансиста группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-01T16:15:23+03:00

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В среду, 1 августа, в Тверском суде Москвы решается вопрос о продлении ареста Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в создании преступной организации, хищениях и растратах.

При этом, как стало известно, в рамках уголовного дела братьев Магомедовых суд арестовал бывшего финансиста группы компаний «Сумма» Кабанова, передает ТАСС. А еще двум фигурантам - Эльдару Нагаплову и Вячеславу Кочетову, которые бежали за границу, - ужесточили обвинение, переквалифицировав его на более тяжкую статью 210 УК РФ («организация преступного сообщества или участие в нем»).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед подозреваются в крупных хищениях, растрате бюджетных средств и организации преступного сообщества. Все счета предполагаемых преступников ранее уже были арестованы.