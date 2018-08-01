2018-08-01T16:19:02+03:00
Политика

Гибель журналистов в ЦАР: Захарова прокомментировала цель поездки корреспондентов в Африку

В МИД России прокомментировали гибель журналистов в ЦАР
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Гибель российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Слушаю и читаю эту околесицу относительно "расследований" по ЧВК в ЦАР (...) Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что, согласно данным местной стороны, погибшие россияне проигнорировали предупреждения о выходе из зоны, контролируемой полицией.

«Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый», — добавила дипломат.

Напомним, накануне стало известно, что в ЦАР погибли трое российских журналистов - журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По данным российского внешнеполитического ведомства, они въехали в страну как туристы. При себе у них были просроченные журналистские аккредитации.

По одной из версий, журналисты могли стать жертвами грабителей, а также боевиков мусульманской коалиции «Селека».

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