2018-08-01T16:48:05+03:00
Общество

Почти половина россиян не видит смысла в получении высшего образования ради карьеры

Необходимость в дипломе видит только старшее поколение
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Каждый второй россиянин до 25 лет заявил о слабом влиянии высшего образования на карьеруКаждый второй россиянин до 25 лет заявил о слабом влиянии высшего образования на карьеруФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян и узнал об их отношении к получению высшего образования. Почти половина респондентов обоих полов — 47% в возрасте от 18 до 24 лет - считает, что обучение в вузе никак не помогает с карьерным ростом. Ровно 10 лет назад этого же мнения придерживались лишь около 20% опрошенных.

Процент среди поколения старше также изменился. 46% мужчин и женщин в возрасте от 25 до 34 лет поддерживают эту позицию, в то же время как в 2008 году этот показатель составлял всего лишь 22%.

74% людей постарше — 35-59 лет — считают, что высшее образование обеспечивает человеку успешную карьеру и облегчает достижение жизненных целей. Аналогично размышляет и пожилое поколение — 73% людей, старше 60 лет, поддерживают эту позицию.

Как сообщает телеканал «360», 56% респондентов считают, что необходимость и важность получения диплома ради успешного поднятия по карьерной лестнице излишне преувеличена.

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