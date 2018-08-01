Трамп призвал главу Минюста прекратить расследование «российского дела» из-за конфликта интересов

СЕГОДНЯ 17:08 2018-08-01T17:12:33+03:00

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Президент США Дональд Трамп призвал главу Минюста Джеффа Сешнса прекратить расследование так называемого «российского дела» о якобы имевшем место сговоре между Кремлем и нынешним хозяином Белого дома.

В частности, Трамп возмущен тем, что следствием руководит предвзятый и необъективный спецпрокурор Роберт Мюллер.

«Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен остановить эту срежесированную охоту на ведьм прямо сейчас, прежде чем она продолжит пятнать честь нашей страны. Боб Мюллер погряз в конфликте интересов, и его 17 Сердитых демократов, которые делают для него грязную работу, являются позором для США», - написал американский лидер на своей странице в Твиттер.

В этой связи Трамп припомнил скандал с агентом ФБР Питером Строком, который руководил контрразведывательным отделом бюро и расследовал дело об утечке службебных писем экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Дело против Клинтон предсказуемо развалилось, и летом 2017 года Строк присоединился к команде Мюллера, расследующей предполагаемые связи предвыборного штаба Трампа с Москвой. Спецпрокурор вынужденно отстранил агента от расследования после того, как была обнародована переписка Строка с коллегой, содержащая резкую критику Трампа.

По мнению президента США, вся эта ситуация свидетельствует о необъективном характере расследования, которое возглавляет Мюллер, и предвзятости его сотрудников.

«Это реальная проблема. Это не войдет в отчет Мюллера, потому что Мюллер собирается защитить этих парней. Мюллер заинтересован в создании иллюзии объективности его расследования», - добавил Трамп.