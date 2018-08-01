2018-08-01T17:12:33+03:00
В мире

Трамп призвал главу Минюста прекратить расследование «российского дела» из-за конфликта интересов

Президент США назвал работу спецпрокурора Роберта Мюллера ужасной и «пятнающей честь государства»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп призвал главу Минюста Джеффа Сешнса прекратить расследование так называемого «российского дела» о якобы имевшем место сговоре между Кремлем и нынешним хозяином Белого дома.

В частности, Трамп возмущен тем, что следствием руководит предвзятый и необъективный спецпрокурор Роберт Мюллер.

«Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен остановить эту срежесированную охоту на ведьм прямо сейчас, прежде чем она продолжит пятнать честь нашей страны. Боб Мюллер погряз в конфликте интересов, и его 17 Сердитых демократов, которые делают для него грязную работу, являются позором для США», - написал американский лидер на своей странице в Твиттер.

В этой связи Трамп припомнил скандал с агентом ФБР Питером Строком, который руководил контрразведывательным отделом бюро и расследовал дело об утечке службебных писем экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Дело против Клинтон предсказуемо развалилось, и летом 2017 года Строк присоединился к команде Мюллера, расследующей предполагаемые связи предвыборного штаба Трампа с Москвой. Спецпрокурор вынужденно отстранил агента от расследования после того, как была обнародована переписка Строка с коллегой, содержащая резкую критику Трампа.

По мнению президента США, вся эта ситуация свидетельствует о необъективном характере расследования, которое возглавляет Мюллер, и предвзятости его сотрудников.

«Это реальная проблема. Это не войдет в отчет Мюллера, потому что Мюллер собирается защитить этих парней. Мюллер заинтересован в создании иллюзии объективности его расследования», - добавил Трамп.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Художник изобразил Трампа переправляющимся через «вашингтонское болото»
Похороны актрисы Натальи Кузнецовой прошли в Москве
Google создает для китайского рынка версию поисковика с жесткой цензурой
Украинский боксер Усик отказался от звания Героя Украины
Россияне стали реже пить пиво
Дипломатам РФ удалось добиться четкого понимания сроков возвращения беженцев в Сирию
Почти половина россиян не видит смысла в получении высшего образования ради карьеры
Глава «Нафтогаза» рассказал, как остановить «Северный поток-2»
Гибель журналистов в ЦАР: Захарова прокомментировала цель поездки корреспондентов в Африку
Суд арестовал экс-финансиста группы «Сумма» по делу братьев Магомедовых
В Совфеде поддержат закон о гарантиях журналистам в горячих точках
К Земле скоро могут приблизиться метеориты, представляющие опасность
Дипломаты выясняют подробности задержания четырех россиян в Казахстане
В Таджикистане осудили членов группировки, планировавших теракт рядом с российской базой
Кудрин заявил, что цифровизация в РФ требует подготовки нескольких миллионов новых специалистов
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»