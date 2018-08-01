Дипломатам РФ удалось добиться четкого понимания сроков возвращения беженцев в Сирию

СЕГОДНЯ 17:22 2018-08-01T17:22:23+03:00

По этому вопросу налажена совместная работа с международными структурами

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Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что работа российских дипломатов за рубежом позволила добиться четкого понимания сроков возвращения беженцев в Сирию и позиций всех стран по этому вопросу.

«Детализированы содержание стоящих перед нами задач, очередность и порядок работы в ходе реализации этой важной гуманитарной операции», - сказал генерал-полковник.

Как подчеркнул военачальник, в настоящее время налажена тесная совместная работа с международными структурами по вопросу отправки сирийцев на родину.

Кроме того, Мизинцев заметил, что ранее совместные рабочие группы результативно отработали в Сирии, Ливане, Иордании и Турции. В итоге, по словам генерал-полковника, были выработаны конкретные предложения по порядку и срокам возвращения переселенцев в САР, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле стало известно, что в России разработали порядок возвращения сирийских беженцев на родину. Как отмечалось, наша страна планирует вернуть в арабскую республику почти два миллиона граждан.