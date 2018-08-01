2018-08-01T17:35:44+03:00
В мире

Google создает для китайского рынка версию поисковика с жесткой цензурой

Система будет автоматически опознавать и исключать из выдачи сайты, заблокированные «Великим китайским файерволлом»
Денис СУХОВ
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Google создает для китайского рынка версию поисковика с жесткой цензуройGoogle создает для китайского рынка версию поисковика с жесткой цензурой
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Компания Google разрабатывает подцензурную версию своего поисковика специально для Китая. Предполагается, что система позволит выйти на рынок страны, власти которой более 10 лет блокируют сервисы американской компании.

По данным портала The Intercept, специальная версия поисковика разрабатывается с 2017 года под кодовым названием Dragonfly (Стрекоза). Работы по проекту активизировались после встречи главы Google Сундара Пичаи с «высокопоставленным китайским чиновником» в минувшем декабре.

Утверждается, что версия подцензурного поискового приложения для мобильной платформы Android уже демонстрировалась представителям китайских властей, и в случае одобрения оно будет запущено в течение девяти месяцев.

Ценой доступа на рынок КНР стало внедрение в поисковик жесткой системы цензуры. Она автоматически будет определять и исключать из выдачи сайты, которые блокирует правительственный «Золотой щит», известный также как «Великий китайский фаерволл».

В частности,речь идет о сайтах, содержание которых имеет отношение к протестной деятельности, правам человека, событиям на площади Тяньаньмэнь и другим чувствительным для китайских товарищей темам. В качестве примеров запрещенных ресурсов приводятся онлайн-энциклопедия Wikipedia и сайт телеканала BBC.

«Когда пользователь будет осуществлять поиск, запрещенные запросы будут удалены с первой страницы результатов поиска, при этом будет отображен дисклеймер, указывающий, что «некоторые результаты были удалены на основании законных требований», - пишет портал, цитируя документацию Google.

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