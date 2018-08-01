2018-08-01T17:42:28+03:00
Общество

Похороны актрисы Натальи Кузнецовой прошли в Москве

В среду состоялись похороны актрисы Натальи Кузнецовой, скончавшейся в возрасте 55 лет
Дарья ИВАШКИНА
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Актриса Наталья КузнецоваАктриса Наталья КузнецоваФото: кадр из фильма
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Похороны актрисы Натальи Кузнецовой состоялись в среду, 1 августа. Артистку, которая скончалась в минувшее воскресенье, 29 июля, похоронили на Митинском кладбище в Москве.

Как уточнили в Московском драматическом театре имени Ермоловой, где Кузнецова играла с 1984 года, в среду утром в Боткинской больнице прошла церемония прощания с актрисой, после чего там же состоялось и отпевание. «Сегодня с утра прошло прощание в Боткинской больнице. Затем здесь же прошло отпевание, и после этого состоялись похороны на Митинском кладбище», - сказал представитель театра РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Наталья Кузнецова умерла 29 июля в возрасте 55 лет. Причина смерти не называлась, однако известно, что артистка долго и тяжело болела.

В Театре имени Ермоловой Кузнецова играла во многих известных постановках. Зрителям же она известна по ролям в таких сериалах, как «Сваха», «Жуков» и «Бигль».

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