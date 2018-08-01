Художник изобразил Трампа переправляющимся через «вашингтонское болото»

СЕГОДНЯ 17:57 2018-08-01T17:57:40+03:00

Полотно Джона Макнотона с американским лидером и членами его администрации практически копирует композицию картины «Вашингтон переправляется через Делавэр»

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Известный крайне патриотичными взглядами американский художник Джон Макнотон представил общественности свое новое полотно, на котором изобразил президента США Дональда Трампа и членов его администрации переправляющимися через болото.

Соответствующая запись появись на странице живописца в Твиттер.

«Моя новая картина «Переправа через болото». Никогда не сдавайся, никогда не опускай руки, никогда не останавливайся, пока не осушишь болото», - написал художник.

Работа Макнотона практически полностью копирует композицию знаменитой картины Эмануэля Лойца «Вашингтон переправляется через Делавэр». Историческое полотно изображает героический эпизод Войны за независимость (1775-1783), когда командующий Континентальной армией и будущий первый президент США Джордж Вашингтон переправился через реку Делавэр, чтобы нанести неожиданный удар по позициям британских войск.

В соответствии с замыслом художника, вместе с Трампом болото пересекают члены его администрации, в том числе постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, вице-президент Майк Пенс, министр обороны Джеймс Мэттис, генеральный прокурор Джефф Сешнс, госсекретарь Майкл Помпео, помощник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, первая леди Меланья Трамп, а также дочь и советница американского президента Иванка Трамп.

«Трамп пытается переправиться через «вашингтонское болото», поскольку он несет свет истины, надежды и процветания. При этом мутная вода «глубинного государства» кишит опасными паразитами, которые хотят разрушить американское благополучие в угоду своим личным интересам и финансовой выгоде», - поделился Макнотон.

Выражение «Вашингтонское болото» подарил американской публике сам Дональд Трамп — во время своей предвыборной кампании он неоднократно сравнивал вашингтонскую бюрократию и истеблишмент с трясиной, которую необходимо осушить.