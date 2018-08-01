Названа причина смерти актрисы Людмилы Глуховой

СЕГОДНЯ 19:14 2018-08-01T19:14:51+03:00

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В среду, 1 августа, стала известна причина смерти актрисы Людмилы Глуховой. По словам исполняющего обязанности проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры Виктора Столбовского, который был старым другом усопшей, артистка на протяжении долгого времени боролась с раком, однако причиной смерти стал инсульт.

«У нее был рак, но она надеялась, что справится с болезнью. Но скончалась не от этого. Как мне рассказали друзья, это все-таки был инсульт», - сказал Столбовский в беседе с RT.

При этом он назвал Глуховую «замечательным, жизнерадостным человеком и другом». «Была настолько красавицей, умницей. Тяжелая утрата», - добавил товарищ покойной актрисы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, актриса театра и кино Людмила Глухова умерла 29 июля в Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет. Зрителям она известна по ролям в таких сериалах, как «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».