2018-08-01T19:42:10+03:00
Политика

«Лидеру самого сильного государства в мире»: Савченко написала письмо Трампу

В своем послании экс-летчица рассказала о преступлениях Порошенко
Дарья ИВАШКИНА
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Депутат Верховной рады Надежда СавченкоДепутат Верховной рады Надежда СавченкоФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная на Украине по подозрению в подготовке теракта, написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором, в частности, попросила его помочь в освобождении заключенных в России украинцев. Как утверждает нардеп, оказать такого рода помощь под силу только хозяину Белого дома, которого Савченко, как выяснилось, считает «лидером самого сильного государства в мире».

Также бывшая украинская летчица в своем послании пожаловалась на главу незалежной Петра Порошенко, назвав его «самым коррумпированным президентом в истории такой перспективной страны с сильным народом, как Украина». «Он использует государственную власть с единственной целью - самоообогащения», - говорится в письме, текст которого Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Савченко была арестована на Украине в конце марта по подозрению в подготовке теракта в здании Верховной рады и теперь ей грозит пожизненный срок.

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