2018-08-01T19:59:36+03:00
В мире

Эрдоган заявил о готовности восстановить смертную казнь в Турции

По словам политика, если такое решение будет принято парламентом, то он «без промедления» утвердит его
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности восстановить в республике смертную казнь. Политик заверил, что утвердит решение о возвращении высшей меры наказания в стране в случае, если соответствующий законопроект будет принят в парламенте.

«Если решение будет принято парламентариями и направлено мне на подпись, я без промедления подпишу его», - приводит слова главы республики агентство Anadolu. При этом турецкий лидер высказал мнение, что убийцы должны платить тем же за совершенные злодеяния.

Кстати, отметим, Эрдоган уже далеко не первый раз говорит о возвращении смертной казни. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, сразу после попытки госпереворота в июле 2016 года он предупредил, что если турецкий народ решит вернуть смертную казнь в своей стране, Евросоюзу придется уважать это решение.

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