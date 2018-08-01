Эрдоган заявил о готовности восстановить смертную казнь в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности восстановить в республике смертную казнь. Политик заверил, что утвердит решение о возвращении высшей меры наказания в стране в случае, если соответствующий законопроект будет принят в парламенте.
«Если решение будет принято парламентариями и направлено мне на подпись, я без промедления подпишу его», - приводит слова главы республики агентство Anadolu. При этом турецкий лидер высказал мнение, что убийцы должны платить тем же за совершенные злодеяния.
Кстати, отметим, Эрдоган уже далеко не первый раз говорит о возвращении смертной казни. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, сразу после попытки госпереворота в июле 2016 года он предупредил, что если турецкий народ решит вернуть смертную казнь в своей стране, Евросоюзу придется уважать это решение.