Суд продлил арест братьям Магомедовым

СЕГОДНЯ 20:44 2018-08-01T20:44:11+03:00

Бизнесмены останутся в СИЗО как минимум до 5 ноября

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В среду, 1 августа, Тверской суд Москвы продлил на три месяца срок ареста владельцу группы компаний «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, обвиняемым в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Так, братьев-миллиардеров оставили в СИЗО как минимум до 5 ноября.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. «Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить обвиняемым срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 5 ноября», - цитирует судью Ольгу Затомскую ТАСС.

Кроме того, суд решил продлить срок ареста еще одному фигуранту дела - экс-главе компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артуру Максидову.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце марта суд арестовал Магомедовых и Артура Максидова. Помимо растраты и организации преступного сообщества, братья обвиняются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а бывший руководитель «Интэкса» - более 668 миллионов рублей.