США добились ареста трех украинских хакеров в Европе

СЕГОДНЯ 21:56 2018-08-01T21:56:41+03:00

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В среду, 1 августа, в Минюсте США объявили о том, что американские власти добились ареста в Европе трех предполагаемых хакеров из Украины. Так, Польша по запросу Вашингтона арестовала 44-летнего Дмитрия Федорова, Германия - 33-летнего Федора Гладыра, а Испания - 30-летнего Андрея Копакова.

Как уточняется в заявлении министерства юстиции Соединенных Штатов, все трое обвиняются в хищении данных у американских компаний в особо крупном объеме. По некоторым данным, жертвами киберпреступников стали более 100 компаний. Кроме того, американские правоохранители предполагают, что украинцы входят в хакерскую группировку «Кабанак», которая считается одной из самых активных в мире.

Стоит отметить, что ФРГ уже передала США задержанного гражданина незалежной. Между тем Польша и Испании еще рассматривают запросы на экстрадицию, передает ТАСС.

Кстати, отметим, это не первые украинцы, обвиняемые США в хакерстве. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году суд в городе Ньюарк вынес решение по делу украинского хакера Сергея Вовненко: его признали виновным в краже банковских данных американцев и приговорили к трем годам и пяти месяцам тюрьмы.