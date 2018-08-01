Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2%

1 Авг. 22:47 2018-08-01T22:54:30+03:00

Такое решение американского Центробанка ни для кого не стало сюрпризом

Изменить размер текста: A A

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая в Соединенных Штатах функции центрального банка, приняла решение оставить базовую процентную ставку на прежнем уровне в 1,75-2%. Причем итоги состоявшегося 1 августа заседания ФРС ни для кого не стали сюрпризом: рынок был почти на 100% уверен, что ставка будет сохранена.

Как отмечается в пресс-релизе Федрезерва, дальнейшее повышение ставки по федеральным фондам «будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, благоприятной конъюнктуре на рынке труда и уровню инфляции», целевой показатель которой составляет 2%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году Федеральная резервная система Соединенных Штатов повышала ставку два раза. Последний раз этот показатель был повышен в июне на 0,25 процентного пункта - до 1,75-2%.