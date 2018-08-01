В Белом доме заявили, что Трамп не приказывал прекратить расследование «российского дела»

1 Авг. 23:20 2018-08-01T23:20:20+03:00

В Вашингтоне прокомментировали слова главы Соединенных Штатов по поводу «вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года

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В Вашингтоне прокомментировали ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что президент США Дональд Трамп «приказал» генпрокурору Джеффу Сешнсу прекратить расследование дела о «вмешательстве» России в американские президентские выборы 2016 года. Так, представитель Белого дома Сара Сандерс опровергла эту информацию, заверив, что глава Соединенных Штатов не давал подобных распоряжений.

«Как я уже говорила, это не его приказ, это его мнение», - пояснила пресс-секретарь.

Также она в очередной раз напомнила о том, как нынешний американский лидер относится к «российскому делу», подчеркнув, что расследование «основано на грязном, дискредитированном досье, за которое заплатила конкурирующая предвыборная кампания». «Президент позволяет этому процессу продолжаться, но считает, что ему пора закончиться», - цитирует Сандерс Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду Трамп в очередной раз высказался по поводу расследования своих «связей с Москвой». В частности, он возмутился тем, что следствием руководит «предвзятый и необъективный» спецпрокурор Роберт Мюллер.