2018-08-02T00:56:46+03:00
Происшествия

В Мексике нашли черные ящики потерпевшего крушение в Дуранго самолета

Самописцы уже доставлены экспертам мексиканского Управления гражданской авиации
Юлия ДИВЕЕВА
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Место падения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico в ДурангоМесто падения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico в ДурангоФото: REUTERS
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На месте крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico в Мексике найдены оба бортовых самописца. Об этом сообщил в среду глава Управления гражданской авиации страны Луис Херардо Фонсека Гусман.

По его словам, черные ящики в хорошем состоянии и уже доставлены экспертам ведомства. Он пояснил, что в самолетах есть диктофон в кабине пилотов и записывающее устройство, фиксирующее технические параметры самолета во время полета. Эти записи могут содержать важные детали последних минут полета перед аварией.

Фонсека отметил, что расследование крушения может занять много времени. Он пояснил, что быстрота расшифровки черных ящиков будет зависеть от того, какие повреждения они получили во время падения, передает Reuters.

Кроме того, глава управления рассказал, что его команда начала работать на месте крушения примерно в 7 утра по местному времени вместе с представителями Национального совета безопасности транспорта США и Федерального авиационного управления США.

По последним данным, ранения в катастрофе получили 98 человек, и 64 уже отпущены из больниц домой. Двое пострадавших, в том числе пилот, находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, сайт «КП» сообщал, что рядом с аэропортом мексиканского города Дуранго в одноименном штате потерпел крушение самолет, на борту которого находились 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа. К счастью, никто не погиб. ЧП произошло на взлете лайнера. Предварительно причиной аварии называют сильный порыв ветра.

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