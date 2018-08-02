Полиция установила личность убийцы кардиолога Джорджа Буша-старшего

СЕГОДНЯ 01:24 2018-08-02T01:24:51+03:00

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Стало известно имя подозреваемого в убийстве кардиолога Марка Хаускнекта, который лечил бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Управление полиции Хьюстона (штат Техас) сообщило, что разыскивает некого Джозефа Паппаса 62 лет.

«Паппас, как мы считаем, вооружен и очень опасен», - говорится в официальном Twitter управления полиции города.

В ходе расследования было установлено, что мать Паппаса была пациенткой Хаускнекта и умерла на его операционном столе более 20 лет назад.

Джозеф Паппас подозревается в убийстве хирурга Марка ХаускнектаФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Для приема срочных звонков от тех, кто мог видеть преступника, открыта «горячая линия». По ее номеру можно сообщить, кто и где заметил подозреваемого. Полиция считает, что мужчина, несмотря на свой пожилой возраст, находится в отличной физической форме и хорошо ездит на велосипеде.

Как сообщал сайт kp.ru, Марк Хауснехт был убит 20 июля 2018 года в Хьюстоне, когда ехал на велосипеде в техасский медицинский центр. Убийца ехал за ним выстрелил в доктора дважды в упор.