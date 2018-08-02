2018-08-02T01:24:51+03:00
В мире

Полиция установила личность убийцы кардиолога Джорджа Буша-старшего

Разыскивается 62-летний Джозеф Паппас, которого правоохранители считают очень опасным
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Полиция Техаса разыскивает убийцу кардиолога Джорджа Буша-старшегоПолиция Техаса разыскивает убийцу кардиолога Джорджа Буша-старшегоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Стало известно имя подозреваемого в убийстве кардиолога Марка Хаускнекта, который лечил бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Управление полиции Хьюстона (штат Техас) сообщило, что разыскивает некого Джозефа Паппаса 62 лет.

«Паппас, как мы считаем, вооружен и очень опасен», - говорится в официальном Twitter управления полиции города.

В ходе расследования было установлено, что мать Паппаса была пациенткой Хаускнекта и умерла на его операционном столе более 20 лет назад.

Джозеф Паппас подозревается в убийстве хирурга Марка Хаускнекта Фото: СОЦСЕТИ

Джозеф Паппас подозревается в убийстве хирурга Марка ХаускнектаФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Для приема срочных звонков от тех, кто мог видеть преступника, открыта «горячая линия». По ее номеру можно сообщить, кто и где заметил подозреваемого. Полиция считает, что мужчина, несмотря на свой пожилой возраст, находится в отличной физической форме и хорошо ездит на велосипеде.

Как сообщал сайт kp.ru, Марк Хауснехт был убит 20 июля 2018 года в Хьюстоне, когда ехал на велосипеде в техасский медицинский центр. Убийца ехал за ним выстрелил в доктора дважды в упор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве подсчитали украинцев, зарабатывающих за границей
В России могут запретить продажу сим-карт в Интернете
Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами России в соревнованиях пар
На тренировке произвольной программы фигуристка Медведева не допустила ни одной ошибки
Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви
Немецкие СМИ: В Арктике может повториться «керченский инцидент»
В российских школах появится две новые должности – старший и ведущий учитель
Теракт в Сомали: 13 человек погибли, 17 пострадали
В Госдуме прокомментировали решение США выделить Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
Во Франции еще один водитель погиб из-за блокады дороги «желтыми жилетами»
Володин раскритиковал министерства России и Белоруссии за промедление при отмене роуминга
Митрополит Онуфрий встретился с послом США на Украине
МИД РФ прокомментировал голосование Генассамблеи ООН по резолюции о ДРСМД
Смертельно больной британец начал продавать билеты на собственные похороны
Умер физик-теоретик Сергей Псахье
В США рассказали о превосходстве «Арматы» над танками НАТО
В NASA рассказали, как экипаж МКС отметит Рождество
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Украинские железные дороги пожаловались на нехватку российских запчастей
«Желтые жилеты» 22 декабря продолжат протесты во Франции
Россия может лишиться права проводить международные соревнования при невыполнении условий WADA
В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова
Названы худшие фильмы 2018 года
Захарова: США нескоро станут «снова великими»
В Киеве 1 января пройдет марш в честь дня рождения Бандеры
Трамп задумался над увольнением главы ФРС