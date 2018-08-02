2018-08-02T02:00:19+03:00
Политика

Пентагон: Россия и Китай опережают США в разработках гиперзвукового оружия

В американском Минобороны заявили о возврате к "конкуренции великих держав"
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание ПентагонаЗдание ПентагонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и КНР в некоторых направлениях разработки гиперзвукового оружия значительно опережают Соединенные Штаты. Об этом заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По его данным, полученным из открытых источников, власти Китая и армия «чрезвычайно агрессивно проводят испытания гиперзвуковых планирующих средств».

«Они во многих случаях объявляли о том, что делают. Они чрезвычайно агрессивно ведут такие разработки, мы также чрезвычайно агрессивно ведем такие разработки», - сказал генерал.

Хайтен отметил, что есть направления в работе с гиперзвуковым технологиями, в которых США добились большего успеха, чем Россия и КНР. Однако некоторые американские разработки уступают российским китайским аналогам.

«Поскольку мы вернулись к конкуренции великих держав, это означает, что мы должны быть в состоянии вести такие разработки быстрее, чем наши противники. Мы всегда это делали в прошлом, и мы должны снова этого добиться», - подчеркнул командующий СТРАТКОМ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 декабря США опубликовали новую версию своей Стратегии национальной обороны (СНО). В документе Россия и Китай представлены в качестве угрозы. Американцы считают, что эти два государства подрывают международный порядок и игнорируют верховенство права.

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