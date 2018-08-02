2018-08-02T02:44:02+03:00
Умные вещи

WhatsApp вводит плату за рекламные сообщения

Бизнес-клиенты будут платить за рассылку рекламы и сервисных сообщений
Юлия ДИВЕЕВА
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WhatsApp вводит плату за рекламную рассылкуWhatsApp вводит плату за рекламную рассылкуФото: REUTERS
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Мессенджер WhatsApp введет плату за рассылку рекламных и сервисных сообщений клиентам бизнес-пользователей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», - говорится в официальном блоге WhatsApp.

Также мессенджер сохраняет возможность пользователям заблокировать любую компанию в настройках своего аккаунта. Все сообщения по-прежнему защищены сквозным шифрованием.

Стоимость сообщений компаний будет фиксированной и составит от 0,5 цента до 9 центов в зависимости от страны, передает Reuters.

WhatsApp объявила в январе, что начнет позволять учетным записям малого бизнеса общаться через приложение WhatsApp Business, в котором работает более 3 миллионов активных пользователей. Руководство также предупредило, что в будущем планирует взимать с бизнеса плату за использование мессенджера для рассылок.

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