Глава Минюста Турции не имеет счетов в США и не боится санкций Вашингтона

СЕГОДНЯ 05:53 2018-08-02T05:53:50+03:00

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Санкции Соединенных Штатов не могут затронуть министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля, поскольку у него нет имущества или банковских счетов за пределами республики. Об этом сообщил сам чиновник в своем аккаунте в соцсети.

«У меня нет какого-либо имущества или средств в США или где-либо еще за пределами Турции. Если так сложится судьба, то, возможно, однажды я куплю оливковую рощу в своей родной провинции Газиантеп», - цитирует его слова ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что инистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Вашингтон не сможет своими санкциями добиться от Анкары выдачи американского пастора Эндрю Брансона.

НАпомним, 1 августа Минфин США объявил о введении санкций в отношении главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Вашингтон требуетосвободить и вернуть на родину американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота.