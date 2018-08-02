2018-08-02T06:25:57+03:00
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $13,9 млрд

Совокупное состояние 24 богатейших российских бизнесменов
Юлия ДИВЕЕВА
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Владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов стал самым богатым человеком в РоссииВладелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов стал самым богатым человеком в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Богатейшие миллиардеры России с начала 2018 года в совокупности разбогатели на 13,96 миллиарда долларов. На 1 августа 24 российских бизнесмена владеют 271,2 миллиарда долларов. Такие выводы следуют из данных индекса Bloomberg Billionaires Index.

Самый богатый россиянин на сегодня, по оценке Bloomberg, - владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов с состоянием 20,4 млрд долларов. За этот год оно увеличилось на 675 млн долларов.

Немного уступает ему основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - 20,3 млрд долларов. Зато его капитал покаезал значительный рост в этом году и прибавил 2,24 млрд долларов.

Замыкает тройку богатейших россиян глава "Новатэка" Леонид Михельсон с капиталом в 19,9 млрд долларов. При этом в этом году он заработал 3,27 млрд долларов.

В пятерку лидеров российского бизнеса вошли владелец "Интерроса" Владимир Потанин ($18,5 млрд) и основной акционер "Еврохима" Андрей Мельниченко ($15,9 млрд).

Отметим, что первые три позиции мирового рейтинга миллианеров заняли американцы: глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, создатель Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффетт.

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