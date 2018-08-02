Госдеп похвалил Facebook за удаление сомнительных аккаунтов

СЕГОДНЯ 07:01 2018-08-02T07:02:10+03:00

Вашингтон также требует от России прекратить «безответственное поведение» в Интернете

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Госдепартамент США приветствует решение компании Facebook удалить ряд аккаунтов, управляемых из-за пределов США. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«Мы приветствует решение Facebook удалить учетные записи, которые управлялись из-за рубежа для разжигания разногласий и насилия в Соединенных Штатах. Эти попытки являются частью более широкомасштабной кампании, направленной на ослабление Америки и подрыва нашего образа жизни путем сталкивания людей друг с другом»,- сказала она.

В создании эти аккаунтов она обвинила Россию и призвала все технологические компании последовать примеру Facebook, передает ТАСС.

«Мы требуем, чтобы Россия и другие злонамеренные субъекты немедленно прекратили такое безответственное поведение», - подчеркнула Науэрт.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что компания Facebook удалила из одноименной соцсети и Instagram 32 фейковых учетных записи. В Конгрессе представители компании заявили, что выявили скоординированные действия для оказания политического влияния. По их мнению, речь может идти о тщательно спланированной кампании по формированию политических взглядов у пользователей.