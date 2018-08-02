2018-08-02T07:04:22+03:00
Москва

Погода в Москве на 2 августа 2018 года: ожидается до 30 градусов тепла

Метеорологи обещают малооблачную погоду в Москве на 2 августа 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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В четверг в Москве ожидается до 30 градусов теплаВ четверг в Москве ожидается до 30 градусов теплаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики прогнозируют отсутствие осадков в Москве на четверг, 2 августа 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от 28 до 30 градусов тепла. Днем малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 3 августа, температура воздуха составит от 15 до 17 градусов со знаком «плюс», днем — от +28 до +30 градусов. Днем малооблачно, без дождей. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на субботу, 4 августа, температура воздуха составит 16...16 градусов тепла, переменная облачность, но пока без осадков. Днем — от 27 до 29 градусов выше нуля, переменная облачность и возможны небольшие дожди. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, на этой неделе в Москве установилась жаркая погода, но без аномалий. По прогнозам специалистов, в первые дни августа лето продолжит радовать жителей столицы, а в выходные могут пройти кратковременные дожди.

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