Минобороны рассекретило уникальные документы о создании ВДВ
В День Воздушно-десантных войск России, 2 августа, Минобороны рассекретило уникальные исторические документы о создании этого рода войск.
"В историко-познавательном разделе на сайте Минобороны впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ, посвященные зарождению ВДВ, первым страницам боевой летописи "крылатой пехоты", их легендарному командующему Василию Маргелову", - сообщили в пресс-службе Минобороны.
Там отметили, что каждый желающий может узнать историю появления символа ВДВ - голубого берета и нарукавного знака. Проект положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии был представлен Генштабом наркому обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Уже в первых числах сентября 1941 года части воздушно-десантных корпусов вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками.
Также в разделе на сайте военного ведомства опубликован приказ министра обороны Советского Союза Андрея Гречко от 1969 года. "В воздушно-десантных войсках разрешается носить... берет голубого цвета", - говорится в документе.