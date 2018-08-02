Минобороны рассекретило уникальные документы о создании ВДВ

СЕГОДНЯ 07:31 2018-08-02T07:31:41+03:00

В день ВДВ Минобороны опубликовало документы о создании этого рода войск Фото: Архив "КП"

Части воздушно-десантных корпусов уже в первых числах сентября 1941 года вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками

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В День Воздушно-десантных войск России, 2 августа, Минобороны рассекретило уникальные исторические документы о создании этого рода войск.

"В историко-познавательном разделе на сайте Минобороны впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ, посвященные зарождению ВДВ, первым страницам боевой летописи "крылатой пехоты", их легендарному командующему Василию Маргелову", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Там отметили, что каждый желающий может узнать историю появления символа ВДВ - голубого берета и нарукавного знака. Проект положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии был представлен Генштабом наркому обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Уже в первых числах сентября 1941 года части воздушно-десантных корпусов вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками.

Также в разделе на сайте военного ведомства опубликован приказ министра обороны Советского Союза Андрея Гречко от 1969 года. "В воздушно-десантных войсках разрешается носить... берет голубого цвета", - говорится в документе.