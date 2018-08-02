Полицейских собак в Вене обули в кеды для защиты от горячего асфальта

СЕГОДНЯ 07:41 2018-08-02T07:41:05+03:00

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Служебным собакам кинологического подразделения венской полиции выдали специальную обувь, чтобы четвероногие блюстители порядка не обжигали свои лапы о раскалённый асфальт. Об этом сообщили в Управлении полиции федеральной земли Вена.

В Австрии сейчас стоит невыносимая жара, температура воздуха днем достигает 36 градусов по Цельсию в тени. Асфальт в городах нагревается до максимума, и животные рискуют обжечь подушечки лап.

Зоологи посоветовали австрийским владельцам собак в зной обезопасить животных, по возможности, специальными кедами, так как это сделали в столичной полиции. Надо отметить, что обувь для собак используется кинологами управления не только в жаркую погоду, но и во время операций по оказанию помощи при пожарах или в местах, где рассыпаны колющие и режущие предметы.

Как передает ТАСС, полицейские советуют перед тем, как выходить из дома с собакой в обуви, ее надо приучить к новым ощущениям.