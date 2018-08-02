В Нью-Йорке мужчина зашифровал в пейзажной картинке похищенные у General Electric файлы
Министерство юстиции США сообщило, что житель Нью-Йорка Сяоцин Чжэн обвиняется в краже секретной информации у компании General Electric, которую затем он зашифровал в пейзажной картинке.
"Чжэн, предположительно, использовал методы стеганографии, чтобы спрятать файлы с украденной информацией в невинно выглядящую цифровую картинку с изображением заката, которую он послал на свою электронную почту", — говорится в заявлении американского Минюста.
В четверг, 2 августа, 55-летний Сяоцин Чжэн предстал перед федеральным судом в Олбани, штат Нью-Йорк. Суд отказал подозреваемому в освобождении под залог.
Известно, что обвиняемый был сотрудником компании General Electric. По предъявленному обвинение ему грозит тюремный срок до десяти лет. Похищенные данные были связаны с разработанными в компании технологиями строительства турбин, передает РИА Новости.