Исследование: взрослые граждане в России стали покупать больше мармелада и леденцов

СЕГОДНЯ 09:07 2018-08-02T09:07:38+03:00

За период с мая 2017 года по май 2018 года покупки мармелада разных марок в РФ выросли более чем на 18%

Изменить размер текста: A A

Взрослые граждане в России увеличили покупки сладостей — в основном мармелада и леденцов. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир" с использованием скан-панелей домохозяйств (данные о потреблении более 40 тысяч россиян в 220 городах).

"Самой интенсивно развивающейся категорией на рынке современных кондитерских изделий за последний год стал мармелад. К категории современных кондитерских изделий относят жевательные конфеты, мармелад, леденцы на палочке, твёрдые леденцы, жевательную резинку и шоколадные яйца", — сообщается в отчете.

За период с мая прошлого года по май 2018 года покупки мармелада различных марок увеличились более чем на 18%. Рост леденцов на палочке за год составил 10,5%. Отмечается, что, по информации скан-панели, объем продаж растет не за счет детской, а за счет взрослой аудитории, которая стала немного моложе.

"Если три года назад современные кондитерские изделия чаще всего приобретали люди 34-35 лет, то теперь ситуация изменилась. Возраст активных потребителей снизился до 32 лет, причем продажи мармелада и леденцов на палочке выросли именно за их счет", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.