Правительство рассматривает проект введения новых дорожных знаков
В России могут появиться новые дорожные знаки, предназначенные для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса. Соответствующий проект рассматривает российский кабмин, сообщил представитель министерства транспорта.
Он отметил, что в случае принятия постановления могут появиться такие знаки, как "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".
Напомним, в июле 2018 года в России вступили в силу дорожные знаки "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей".
Представитель Минтранса добавил, что ведомство не рассматривает принятие дорожных знаков "Трамвайная полоса", "Следующий перекресток", "Простая вафля", "Способ парковки" и "Диагональный переход", передает РИА Новости.
Напомним, в декабре стало известно, что в России появятся десятки новых дорожных знаков в качестве эксперимента. Например, речь о знаке "Въезд на перекресток в случае затора запрещен", который появится в том числе для дополнительного обозначения "вафельной разметки".
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Разметка на дорогах постепенно усложняется. Не так давно ввели так называемую вафельную, на которую нельзя заезжать, пока ее не проехал впереди идущий автомобиль (подробности).