2018-08-02T09:38:28+03:00
Общество

Правительство рассматривает проект введения новых дорожных знаков

Новые дорожные знаки предназначены для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В России могут появиться новые дорожные знакиВ России могут появиться новые дорожные знакиФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В России могут появиться новые дорожные знаки, предназначенные для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса. Соответствующий проект рассматривает российский кабмин, сообщил представитель министерства транспорта.

Он отметил, что в случае принятия постановления могут появиться такие знаки, как "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".

Напомним, в июле 2018 года в России вступили в силу дорожные знаки "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей".

Представитель Минтранса добавил, что ведомство не рассматривает принятие дорожных знаков "Трамвайная полоса", "Следующий перекресток", "Простая вафля", "Способ парковки" и "Диагональный переход", передает РИА Новости.

Напомним, в декабре стало известно, что в России появятся десятки новых дорожных знаков в качестве эксперимента. Например, речь о знаке "Въезд на перекресток в случае затора запрещен", который появится в том числе для дополнительного обозначения "вафельной разметки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые дорожные разметки и знаки в 2018 году: дороги станут разноцветными

Разметка на дорогах постепенно усложняется. Не так давно ввели так называемую вафельную, на которую нельзя заезжать, пока ее не проехал впереди идущий автомобиль (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гибель журналистов в ЦАР: следов пыток на телах убитых не обнаружено
Трамп признался, что с нетерпением ждет новую встречу с лидером КНДР
Исследование: взрослые граждане в России стали покупать больше мармелада и леденцов
Боксер Александр Усик призвал украинских политиков вернуть мир в его страну
Сенат США согласовал выделение $250 млн Украине на укрепление обороноспособности
В Нью-Йорке мужчина зашифровал в пейзажной картинке похищенные у General Electric файлы
На юге Китая произошло крупное ДТП с грузовиком, погибли девять человек
Полицейских собак в Вене обули в кеды для защиты от горячего асфальта
Минобороны рассекретило уникальные документы о создании ВДВ
Погода в Москве на 2 августа 2018 года: ожидается до 30 градусов тепла
Госдеп похвалил Facebook за удаление сомнительных аккаунтов
Российские миллиардеры разбогатели на $13,9 млрд
Глава Минюста Турции не имеет счетов в США и не боится санкций Вашингтона
Три российские биатлонистки решили выступать за сборную Украины
Tesla отчиталась о рекордных убытках в 740 миллионов
В Дании начал действовать закон на ношение паранджи и бурки
Комитет сената США согласился раскрыть показания Бутиной