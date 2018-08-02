Трамп признался, что с нетерпением ждет новую встречу с лидером КНДР

СЕГОДНЯ 10:01 2018-08-02T10:01:06+03:00

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Президент США Дональд Трамп признался, что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и поблагодарил его за возвращение останков американских солдат, погибших на Корейском полуострове.

"Спасибо, председатель Ким Чен Ын, за то, что держите свое слово и запустили процесс отправки на родину останков наших замечательных и любимых (сограждан), не вернувшихся с поля боя!" - написал Трамп в своем послании Ким Чен Ыну, передает ТАСС.

Напомним, ранее Белый дом сообщил, что Северная Корея передала Соединенным Штатам останки военнослужащих США, погибших в годы войны на Корейском полуострове. ОБ этом в числе прочего договорились Трамп и Ким Чен Ын на саамите в Сингапуре 12 июня.

Церемония репатриации останков состоялась на авиабазе Осан в Южной Корее, на базе ВВС США Перл-Харбор прошла церемония возвращения останков в США.

Затем останки будут отправлены в лабораторию Минобороны США для экспертизы.