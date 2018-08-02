Гибель журналистов в ЦАР: следов пыток на телах убитых не обнаружено

СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-02T10:21:37+03:00

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Новые подробности гибели журналистов в ЦАР (Центральноафриканской республике) сообщили в МИД РФ. При первичном осмотре тел убитых следов пыток не обнаружено, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", — сказала Захарова журналистам.

Напомним, 30 июля в ЦАР погибли российские граждане — журналист Орхан Джемаль режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По данным МИД РФ, они въехали в страну как туристы, а при себе у них были просроченные журналистские удостоверения. СК РФ открыл уголовное дело по статье "Убийство". По одной из версий, причиной убийства россиян могло стать ограбление. Власти ЦАР предположили, что за преступлением стоят не обычные грабители, а боевики исламистской группировки "Селека".