На Аляске госслужащие перешли на печатные машинки из-за компьютерного вируса

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-02T11:10:22+03:00

Компьютеры администрации округа Матануска-Суситна заразила программа-вымогатель, которая блокирует доступ к системе и шифрует данные

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На Аляске госслужащие перешли с компьютеров на печатные машинки из-за вируса, который заблокировал сервер электронной почты, внутренние системы и службы аварийного восстановления администрации американского округа Матануска-Суситна.

Как сообщает BBC News, почти все компьютеры администрации заразила программа-вымогатель. Но, по словам представителя округа, сотрудники не растерялись и вспомнили навыки машинисток, а документы стали заполнять вручную. Отмечается, что один из элементов вируса был обнаружен еще 17 июля, но другие не были замечены, что привело к заражению всей системы.

Специалисты проводят работы по восстановлению данных и работоспособности системы, что займет примерно десять дней. Часть данных получилось восстановить благодаря архивам.

Напомним, ранее многие компании в мире столкнулись с вирусом-вымогателем WannaCry, а позже появилась похожая программа Petya.

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