Украина не отправляла в Россию запроса о переходе трех биатлонисток в свою сборную

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-02T11:45:39+03:00

Биатлонистки из сборной России перейти могут в состав Украины только при ряде условий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Первый вице-президент по работе с региональными организациями Союза биатлонистов России Алексей Нуждов раскрыл подробности "перехода" трех российских спортсменок в состав сборной Украины. Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко в настоящий момент выступают в личном зачете на внутреукраинских соревнованиях, однако же в их "переезде" в другую страну есть немало вопросов.

- Мы официально ничего не знаем, никаких запросов не поступало. Мы понимаем, что это так, но де-юре мы об этом не уведомлены, - заявил Нуждов в интервью ФАН.

При этом, вопрос дальнейших выступлений за сборную Украины трех молодых российских биатлонисток остается актуальным. Все потому, что наша страна имеет право настаивать на временном запрете, то есть "карантине" биатлонисток.

- В любом случае, коллеги из Украины будут обращаться в IBU, чтобы получить разрешение, и мы получим официальный запрос. Тогда соберем правление СБР и будем решать, как поступить. Варианта, собственно, два: настаивать на карантине или нет, - отметил Нуждов.

Говоря же о российских биатлонистках, глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил: "Они не помешают команде".

Напомним, что в мае главным тренером женской команды стал россиянин Андрей Прокунин. Вслед за ним должны были перейти в команду несколько специалистов, в частности, сервисмен Роман Виролайнен. Он - муж российской биатлонистки Дарьи Виролайнен.