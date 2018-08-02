Британские журналисты обвинили миротворцев ООН в сексуальных преступлениях против детей

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-02T11:51:02+03:00

По данным телеканала Channel 4, за последние 20 лет более 1700 миротворцев были обвинены в изнасилованиях мирных жителей, но до суда дошло только более 50 дел

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Британские СМИ обвинили миротворцев ООН в сексуальных преступлениях против детей по всему миру. По итогам расследования телеканала Channel 4, за последние 20 лет более 1700 «голубых касок» были обвинены в изнасилованиях, но до суда дошло только более 50 дел.

Так, жительница Конго Валери рассказала, что в первый раз стала жертвой изнасилования в 14 лет. Она отметила, что миротворец из Франции Дидье Бурже предложил ей деньги. В 2004 году на его родине завели уголовное дело на родине. Миротворца обвнили в изнасиловании более 20 детей, но доказали лишь два случая.

«Они голодали, так что принудить их к сексуальной связи за вознаграждение было довольно легко», — признался Бурже после выхода на свободу.

Информацию прокомментировал командующий силами ООН генерал-лейтенант Балла Кейта. По его словам, в миссиях ООН есть как хорошие, так и «очень плохие люди».

Руководитель миссии ООН в Африке по борьбе с заболеванием Эбола Энтони Банбери добавил, что честные миротворцы относятся с понимаем к возмущению тех, кто столкнулся с произволом.