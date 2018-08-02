Ученые выявили новые негативные свойства алкоголя

СЕГОДНЯ 11:52 2018-08-02T11:52:43+03:00

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Употребление спиртных напитков кормящими женщинами может негативно сказаться на развитии мозга детей. К такому выводу пришли ученые из университета Маккуори в австралийском Сиднее. Специалисты провели масштабное исследование, которое длилось более десяти лет.

В ходе работы ученые наблюдали за развитием более пяти тысяч детей. При этом сначала специалисты опросили матерей, употребляли ли они спиртные напитки в период лактации. А затем каждые два года отслеживали умственное развитие детей, передает телеканал «360».

Выяснилось, что последствия приема алкоголя во время грудного вскармливания проявилось у детей в возрасте примерно шести - семи лет. Оказалось, что употребляемый молодыми мамами алкоголь проникает во все клетки организма и меняет состав молока. Именно это и приводит к недостаточному получению некоторых полезных веществ детьми, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».