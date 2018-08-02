2018-08-02T12:52:54+03:00
Политика

Сирийские власти начинают реализовывать госпрограмму по восстановлению Алеппо

Работы будут проходить в три этапа
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Алеппо приступают к восстановительным работамВ Алеппо приступают к восстановительным работамФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Власти Сирии начинают реализовывать программу восстановления освобожденной от боевиков провинции Алеппо. Об этом сообщил замгубернатора провинции Хамид Кюйно. Он добавил, что работы будут проходить в несколько этапов.

«Госпрограмма восстановления пострадавшей провинции включает в себя три этапа. Во-первых, планируется подготовить необходимую инфраструктуру. Ведь люди не могут жить без воды и электричества. На втором этапе мы выясним потребности каждой семьи. В-третьих, нужно объяснить им, что здесь теперь безопасно. В результате этих шагов, мы надеемся, жители захотят вернуться в свои дома», - цитирует слова Кюйно сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что ранее в Алеппо уже вернулись более миллиона человек, в том числе и из других сирийских провинций. Кроме того в страну возвращаются те сирийские семьи, которые нашли временное убежище за рубежом: в Ливане, Иордании, в Турции.

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