Сирийские власти начинают реализовывать госпрограмму по восстановлению Алеппо
Власти Сирии начинают реализовывать программу восстановления освобожденной от боевиков провинции Алеппо. Об этом сообщил замгубернатора провинции Хамид Кюйно. Он добавил, что работы будут проходить в несколько этапов.
«Госпрограмма восстановления пострадавшей провинции включает в себя три этапа. Во-первых, планируется подготовить необходимую инфраструктуру. Ведь люди не могут жить без воды и электричества. На втором этапе мы выясним потребности каждой семьи. В-третьих, нужно объяснить им, что здесь теперь безопасно. В результате этих шагов, мы надеемся, жители захотят вернуться в свои дома», - цитирует слова Кюйно сайт телеканала «Звезда».
Отметим, что ранее в Алеппо уже вернулись более миллиона человек, в том числе и из других сирийских провинций. Кроме того в страну возвращаются те сирийские семьи, которые нашли временное убежище за рубежом: в Ливане, Иордании, в Турции.