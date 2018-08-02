Над Черным морем неизвестный самолет опасно сблизился с лайнером рейса Анталья-Москва
В воздушном пространстве Турции над Черным морем неизвестный самолет опасно сблизился с российским лайнером, едва не совершив столкновение.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в туристической отрасли, инцидент произошел накануне с пассажирским лайнером A-330 авиакомпании IFly, следовавшим по маршруту Анталья - Москва.
"Когда самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, приближался к границе с Россией, в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном", - сообщил источник.
Он отметил, что экипаж воспользовался советом автоматической системы и оперативно среагировал, снизив высоту. Инцидент закончился благополучно.
"Однако выйти на связь с виновником инцидента не удалось. Опознавательных сигналов он не подавал и не реагировал на радиозапросы", - добавил собеседник.
Официального комментария на этот счет пока не поступало.