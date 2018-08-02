Суд санкционировал заочный арест экс-совладельца Urban Group Пучкова

СЕГОДНЯ 13:21 2018-08-02T13:22:12+03:00

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В четверг, 2 августа, Савеловский суд Москвы санкционировал заочный арест экс-гендиректора "Ивастроя" и совладельца Urban Group Андрея Пучкова.

"По ходатайству следователя в отношении Пучкова избрана мера пресечения в виде заключённых под стражу заочно. Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции в РФ", - сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Бывшего совладельца Urban Group объявили в федеральный и международный розыск. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, ему грозит до 10 лет заключения, передает "Интерфакс".

Напомним, в июле стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в связи с банкротством группы компаний Urban Group, которая была одним из крупнейших застройщиков Московской области. По версии следствия, руководство входившего в группу ООО "Ивастрой", собрав деньги с участников долевого строительства, но не построила ЖК "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковья. На завершение стройки теперь нужны 12 млрд рублей. Были проведены обыски у экс-гендиректора "Ивастроя" и совладельца группы компаний Urban Group Андрея Пучкова.

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