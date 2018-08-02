Туристический сервис MAPS.ME запустил каталог готовых маршрутов внутри приложения

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-02T13:35:12+03:00

Первое время пользователям будут доступны путеводители по 50 популярным городам Европы и США, затем список будет постоянно пополняться

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Мобильный туристический сервис MAPS.ME запустил каталог готовых маршрутов. Первое время пользователям будут доступны 97 путеводителей по 50 популярным городам Европы и США, затем список маршрутов будет постоянно пополняться за счет профессиональных и пользовательских данных. По многим направлениям доступны различные маршруты: по основным достопримечательностям, перечень интересных баров и список мест, где можно поесть.

Каталог маршрутов появился в разделе «Маршруты и метки». Найти путеводитель можно по городу или тегу, затем его можно загрузить в смартфон, чтобы иметь доступ без интернета.

Каждое место имеет небольшое описание, некоторые - иллюстрации.

Также в обновленной версии приложения MAPS.ME появмился особый значок для обозначения на карте специальных предложений и акций отелей.

«Добавить каталог маршрутов в приложение – один из самых популярных запросов наших пользователей, это значительно удобнее и мобильнее, чем путеводители на сторонних ресурсах», – прокомментировал новшество руководитель проекта MAPS.ME Евгений Лисовский.

Ранее сервис запустил маршруты по 11 российским городам, где прошли матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, разработанные совместно с Ростуризмом.