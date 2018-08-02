Умер Бернард Хептон - актер из сериалов ВВС

СЕГОДНЯ 13:51 2018-08-02T13:51:30+03:00

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Умер Бернард Хептон — британский актер, игравший в сериалах телеканала ВВС в 70-х и 80-х годах XX века.

Как сообщает газета The Sun, актеру было 92 года. Причина смерти артиста не уточняется.

Бернард Хептон родился 19 октября 1925 года. Он прославился своими работами в сериалах «Кольдиц» и «Тайная армия», а также сыграл в картинах «Барри Линдон», «Путешествие отверженных», «Ганди», «Завещание Холкрофта», «Женщина в черном». Также он знаменит ролями в сериалах «Генрих VIII и его шесть жен», «Я, Клавдий», «Шпион, выйди вон!» и «Чисто английские убийства», «У некоторых мам рождаются и такие детки».

Артист был номинирован на телевизионную премию BAFTA в номинации «Лучшая мужская роль». Хептон заявлял, что ему особенно удаются роли нечестивых иностранцев.