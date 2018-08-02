2018-08-02T14:04:34+03:00
Москва

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

По данным ведомства, температура может подняться до 32 градусов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
МЧС предупредило о жаре в МосквеМЧС предупредило о жаре в МосквеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Главного управления МЧС России по столице предупредило москвичей о том, что в ближайшее время ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 32 градусов.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 2 августа с 10:00 до 17:00 мск в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса", - сообщили пресс-службе столичного главка МЧС.

Представитель ведомства отметил, что в связи с прогнозируемыми явлениями московский главк МЧС советует жителям и гостям столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце. Также рекомендоваться носить одежду светлых тонов, не пренебрегать головными уборам и пить как можно больше жидкости, лучше прохладной воды, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе, 28 июля, как сообщал сайт kp.ru, в Москве был зафиксирован температурный рекорд 2018 года. Столбики термометров на ВДНХ показали почти 31 градус тепла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь небанальных советов, как спастись от жары

Про то, что надо больше пить, не бродить под палящим солнцем с 12 до 14 часов, особенно без панамки, не носить синтетику и проветривать перед сном - это все слышали. Но есть и некоторые необычные, но действенные секреты, которыми поделились врачи (подробности).

В ТЕМУ

Пять лучших продуктов для сердца и сосудов в жару

Самые привычные овощи и фрукты могут спасти от гипертонического криза и облегчить работу нашего "мотора", когда за окном до плюс 30 градусов (подробности).

КСТАТИ

Пять самых полезных трав летом: от жары, духоты и нехватки кислорода

Облепиха спасет сосуды, а мелисса - мозг. Также лекарственные растения помогут справиться со слабостью, кашлем и облегчат дыхание без «химии» (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: Россия и АСЕАН планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Кудрявцева под стражей
Умер Юрий Мартынов - известный актер, заслуженный артист России
Главы МИД России и КНР обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова
В Мексике более 70 человек погибли из-за сильной жары
Путин поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником
Лавров призвал США заняться проблемой кибербезопасности «без болтовни»
Аналитики Citi оценили перспективы рубля в случае введения новых санкций США
Чепиков назвал причину перехода трех биатлонисток в сборную Украины
Дамаск восстановил контроль над сирийско-иорданской границей
Умер Бернард Хептон - актер из сериалов ВВС
Туристический сервис MAPS.ME запустил каталог готовых маршрутов внутри приложения
Суд санкционировал заочный арест экс-совладельца Urban Group Пучкова
Над Черным морем неизвестный самолет опасно сблизился с лайнером рейса Анталья-Москва
Сирийские власти начинают реализовывать госпрограмму по восстановлению Алеппо
Минфин предложил с 2019 года легализовать в России продажу алкоголя в интернете
МИД Украины выразил протест Венгрии из-за заявлений премьера страны
В Египте обнаружили гробницы номархов XIV нома
В сети появилось видео из салона падающего самолета в Мексике
Ученые выявили новые негативные свойства алкоголя
Британские журналисты обвинили миротворцев ООН в сексуальных преступлениях против детей