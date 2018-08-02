МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

СЕГОДНЯ 14:04 2018-08-02T14:04:34+03:00

По данным ведомства, температура может подняться до 32 градусов

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Главного управления МЧС России по столице предупредило москвичей о том, что в ближайшее время ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 32 градусов.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 2 августа с 10:00 до 17:00 мск в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса", - сообщили пресс-службе столичного главка МЧС.

Представитель ведомства отметил, что в связи с прогнозируемыми явлениями московский главк МЧС советует жителям и гостям столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце. Также рекомендоваться носить одежду светлых тонов, не пренебрегать головными уборам и пить как можно больше жидкости, лучше прохладной воды, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе, 28 июля, как сообщал сайт kp.ru, в Москве был зафиксирован температурный рекорд 2018 года. Столбики термометров на ВДНХ показали почти 31 градус тепла.

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Про то, что надо больше пить, не бродить под палящим солнцем с 12 до 14 часов, особенно без панамки, не носить синтетику и проветривать перед сном - это все слышали. Но есть и некоторые необычные, но действенные секреты, которыми поделились врачи (подробности).

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