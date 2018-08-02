Чепиков назвал причину перехода трех биатлонисток в сборную Украины

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-02T14:13:02+03:00

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Три российские биатлонистки приняли решение выступать за сборную Украины из-за слишком высокой конкуренции в отечественной команде. Такое предположение выдвинул двукратный олимпийский чемпион по биатлону, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков.

«В России очень высокая конкуренция среди биатлонистов, и эти переходы будут всегда, и их не запретишь. У нас же есть очень много центров подготовки спортсменов начального уровня, чего нет ни в Белоруссии, ни в Украине», — цитирует Чепикова газета «Известия».

Эксперт отметил, что, вероятнее всего, девушки увидели в своем переходе возможность выступления на международных турнирах. При этом спортсмен подчеркнул, что федерация не должна допускать подобных ситуаций. Переходов можно избежать, выстраивая диалог с биатлонистами, уверен Чепиков.

«В перспективе нам бы хотелось, чтобы спортсмены высокого уровня выступали под флагом сборной России. Необходимо вести постоянную работу и выстраивать доверительные отношения», — добавил экс-президент СБР.

Напомним, ранее стало известно, что представлять Украину на международной арене приняли решение россиянки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко.