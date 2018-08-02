Лавров призвал США заняться проблемой кибербезопасности «без болтовни»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-02T14:20:27+03:00

По словам главы МИД РФ, по этому вопросу следует создать рабочую группу

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва призывает Вашингтон решать проблемой в сфере кибербезопасности всерьез, без голословных обвинений.

«Россия многократно предлагала американским коллегам заняться проблемами кибербезопасности всерьез, без болтовни, без огульных обвинений», - сказал Лавров в четверг, 2 августа.

Он отметил, что американская сторона высказывает заинтересованность в создании рабочей группы по этому вопросу на уровне президента страны., но дальше работа не идет.

«Они (США) вроде бы на уровне президента высказывают заинтересованность в том, чтобы перевести это на профессиональную основу и создать некую рабочую группу, но на практике пока ничего не получается», - добавил российский министр, передает ТАСС.

Ранее во вторник Лавров провел встречу с камбоджийским коллегой Праком Сокхоном на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. Главы МИД осудили двустороннее сотрудничество.