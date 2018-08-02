Путин поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 14:27 2018-08-02T14:27:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин направил поздравления личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск нашей страны.

Напомним, что в этот четверг, 2 августа, все те, кто отслужил в так называемой "крылатой пехоте", отмечают свой профессиональный праздник.

Глава государства подчеркнул, что у российских десантников богатая и славная история, которой новое поколение солдат и офицеров может без стеснения гордиться. Все это стало возможным, прежде всего, благодаря тем, кто верой и правдой служили Родине, демонстрируя высочайшую компетентность, собранность и личное мужество в самых сложных ситуациях.

По мнению Путина, важно то, что сейчас десантники достойно продолжают патриотические традиции своих предшественников и ответственно решают все поставленные задачи, твёрдо стоя на страже национальных интересов государства.

"Мы всегда будем помнить героев-десантников – ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто с честью выполнял свой долг в горячих точках и в составе миротворческих миссий", - приводятся слова президента на сайте Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, какие праздничные мероприятия пройдут в День ВДВ в Москве.