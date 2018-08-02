В Мексике более 70 человек погибли из-за сильной жары

СЕГОДНЯ 14:33 2018-08-02T14:33:56+03:00

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На севере Мексики в штате Нижняя Калифорния более 70 человек скончались из-за установившейся в регионе сильной жары. За последний месяц в штате от повышения температуры скончались 73 человека, еще шестеро погибли в результате теплового удара.

По словам координатора службы судмедэкспертизы Сесара Рауля Гонсалеса Ваки, многие погибшие страдали от наркозависимости, что привело к непоправимым изменениям в организме. В частности, у жертв жаркой погоды были заболевания сердечно-сосудистой системы, почек или легких, передает сайт argumenti.ru.

Добавим, что ранее в некоторых регионах страны из-за сильной жары был введен режим чрезвычайного положения. В отдельных городах температура воздуха раскалилась до пятидесяти градусов по Цельсию. В национальной службе по ЧС отметили, что данные территории получат доступ к средствам национального фонда по чрезвычайным ситуациям для обеспечения потребностей пострадавшего населения в продуктах питания и медицинских услугах, передает газета «Известия».