2018-08-02T14:33:56+03:00
Происшествия

В Мексике более 70 человек погибли из-за сильной жары

Многие из них страдали от наркозависимости
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Мексике температура воздуха достигает 50 градусов по ЦельсиюВ Мексике температура воздуха достигает 50 градусов по ЦельсиюФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На севере Мексики в штате Нижняя Калифорния более 70 человек скончались из-за установившейся в регионе сильной жары. За последний месяц в штате от повышения температуры скончались 73 человека, еще шестеро погибли в результате теплового удара.

По словам координатора службы судмедэкспертизы Сесара Рауля Гонсалеса Ваки, многие погибшие страдали от наркозависимости, что привело к непоправимым изменениям в организме. В частности, у жертв жаркой погоды были заболевания сердечно-сосудистой системы, почек или легких, передает сайт argumenti.ru.

Добавим, что ранее в некоторых регионах страны из-за сильной жары был введен режим чрезвычайного положения. В отдельных городах температура воздуха раскалилась до пятидесяти градусов по Цельсию. В национальной службе по ЧС отметили, что данные территории получат доступ к средствам национального фонда по чрезвычайным ситуациям для обеспечения потребностей пострадавшего населения в продуктах питания и медицинских услугах, передает газета «Известия».

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