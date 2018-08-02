2018-08-02T15:05:47+03:00
Происшествия

Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Кудрявцева под стражей

Таким образом защите экс-сотрудника ЦНИИмаш было отказано в его переводе под домашний арест
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Виктор Кудрявцев. Фото: Антон Новодережкин ТАССВиктор Кудрявцев. Фото: Антон Новодережкин ТАСС
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Московский городской суд признал законным арест обвиняемого в госизмене бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева. Такое решение было вынесено в четверг, 2 августа.

"Постановление Лефортовского районного суда в отношении Виктора Кудрявцева оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал судья.

Уточняется, что заседание прошло в закрытом режиме. В нем принимал участие сам обвиняемый. По данным ТАСС, защита наставила на переводе их клиента под домашний арест.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля, а на следующий день Федеральная служба безопасности провела обыски в его квартире и самом ЦНИИмаш.

Такие следственные действия были проведены в рамках расследования событий 2013 года. Подозревается, что тогда 74-летний кандидат технических наук с помощью интернета передал секретные данные спецслужбам стран НАТО.

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