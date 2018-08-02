2018-08-02T15:22:55+03:00
Политика

Лавров: Россия и АСЕАН планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности

Об этом глава МИД РФ заявил по итогам заседания Россия-АСЕАН в Сингапуре
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и АСЕАН планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности. Он отметил, что формы этого взаимодействия будут определяться далее.

«Второе направление, которое всех интересовало и которое полностью отвечает нашим приоритетам международной деятельности, — это борьба с киберпреступностью, обеспечение безопасности в информационном пространстве», - сказал Лавров.

Он добавил, что страны АСЕАН заинтересованы в начале такой работы, и «условились проработать возможные формы такого сотрудничества».

В Сингапуре прошло заседание Россия-АСЕАН. Региональная межправительственная организация объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. С 1990-х годов Россия принимает участие в саммитах этой организации. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 государств, в том числе Россия и США.

Ранее Лавров заявил, что Россия призывает США всерьез заняться вопросами киберпретступлений, избегая голословных обвинений.

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