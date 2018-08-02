Лавров: Россия и АСЕАН планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и АСЕАН планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности. Он отметил, что формы этого взаимодействия будут определяться далее.
«Второе направление, которое всех интересовало и которое полностью отвечает нашим приоритетам международной деятельности, — это борьба с киберпреступностью, обеспечение безопасности в информационном пространстве», - сказал Лавров.
Он добавил, что страны АСЕАН заинтересованы в начале такой работы, и «условились проработать возможные формы такого сотрудничества».
В Сингапуре прошло заседание Россия-АСЕАН. Региональная межправительственная организация объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. С 1990-х годов Россия принимает участие в саммитах этой организации. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 государств, в том числе Россия и США.
Ранее Лавров заявил, что Россия призывает США всерьез заняться вопросами киберпретступлений, избегая голословных обвинений.